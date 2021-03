Dronken snelheidsduivel rijdt ruim meer dan toegestane snelheid bij Staphorst

video Applaus en getoeter tijdens boerende­bat in Staphorst: bij Tjeerd blijft het stil

14 maart Tjeerd de Groot van D66 gooide in de zomer van 2019 de knuppel in het hoenderhok: zijn voorstel om de veestapel te halveren leidde tot een boerenopstand. Met duizenden trekkers gingen boeren de straat op, in Den Haag en vele andere plaatsen. Zaterdagmiddag stonden zo'n honderd trekkers op het evenemententerrein De Tippe in Staphorst. Niet om te demonstreren, maar om te luisteren naar een landbouwdebat met acht kandidaat-Kamerleden. Onder wie De Groot.