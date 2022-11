Drukste ochtendspits van het jaar met bijna 1000 kilometer file: 6 voertuigen botsen op A1

Het is erg druk op de weg vanwege de regen en ongelukken. Met 965 kilometer file is het officieel de drukste ochtendspits van het jaar. ANWB en Rijkswaterstaat voorspelden dat al. De organisaties denken dat het de hele dag druk op de weg zal blijven en adviseert mensen, indien mogelijk, thuis te werken of buiten de spits de weg op te gaan.

In deze regio is het vooral druk bij Deventer. Als gevolg van een ongeluk op de A1 bij Wilp, waarbij zes voertuigen zijn betrokken, staat daar een file van dik tien kilometer. De vertraging bedraagt een uur. Maar ook op de A28 is het erg druk. Bij Staphorst vanwege wegwerkzaamheden, en tussen Harderwijk en Amersfoort.

Werk thuis of ga pas na de ochtendspits de weg op, luidde het dringende advies vooraf van Rijkswaterstaat . Ook de ‘verkeersvoorspelling’ van de ANWB loog er niet om en rept van een mogelijk ‘zware spits’.

Buien en wind

Reden daarvoor is de combinatie tussen regen en windstoten op de doorgaans toch al drukke donderdagochtend. Op Buienradar is te zien dat er op dit moment inderdaad flinke buien vallen in een groot deel van het land tijdens de spits. Het lijkt erop dat zowel in de ochtend- als in de avondspits regenbuien over Nederland zullen trekken.

Volledig scherm Regen en wind zorgen voor een drukke spits, zo is de verwachting © Buienradar

De waarschuwing op de sociale media lokte wisselende reactie's uit. De een waardeert het dat de organisaties waarschuwen, terwijl de ander over onnodig paniekzaaien rept. RWS zegt daarover op Twitter: ,,Weer en verkeer hangen nauw samen. Slecht weer staat garant voor extra drukte op de wegen en dus langere files en extra reistijd. Het is uiteraard aan een ieder zelf hoe je daarmee omgaat.’’

De drukte lijkt sowieso meer toe te nemen naarmate het einde van het jaar dichterbij komt. De drukste spits tot nog toe was in de avond van 3 november, toen er bij elkaar ruim 1200 kilometer aan blik stilstond op de vaderlandse wegen. Het vorige jaarrecord in de ochtendspits, 925 kilometer, stond op dinsdag 27 september.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.