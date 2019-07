Duitsers rijden motorclub AMBC Staphorst flink in de wielen

Meer geld

De Duitse motorclub beschikt echter over een groter budget om deelnemers aan te trekken waardoor Staphorst moeite kreeg om toprijders te strikken voor hun evenement. ‘Sterker nog’, stond in een nieuwsbrief, ‘enkele rijders meenden, ondanks toezeggingen aan AMBC, hun belofte te moeten breken om voor wat meer geld in Duitsland te gaan rijden. Dergelijke praktijken verdienen geen schoonheidsprijs’.

Geldkwestie

De organisatie noemde het verder ‘zeer spijtig’ dat rijders beslissen om in het buitenland te gaan rijden. ‘Terwijl men mondeling toezeggingen doet en altijd zegt dat Staphorst één van de mooiste races op de Nederlandse grasbaankalender is en de organisatie er altijd perfect is. Een zeer zure appel om in te bijten voor de AMBC’.

AMBC-voorzitter Bé Veen reageert iets milder. ,,Het is een pure geldkwestie. Ergens begrijp ik de rijders ook wel, ze kunnen daar het dubbele verdienen soms aan startgelden. De Nederlandse bond had ons ook wel even kunnen melden dat er al een internationale wedstrijd in Duitsland was. Maar goed, we hebben ervan geleerd, volgend jaar houden we de kalender beter in de gaten. Bovendien valt de bouwvakvakantie dan wat gunstiger voor ons.’’