Dwarslaesiepatiënt Evert (41) uit Staphorst weet niet van opgeven

De naam van de stichting waar Bloemert het boegbeeld van is, is veelzeggend. 'Kracht' heeft alles te maken met de wilskracht die hij laat zien om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, te knokken voor verder herstel en te genieten van zijn gezin. 'Wiel' verwijst naar de rolstoel waar de Staphorster van afhankelijk is. Vanaf zijn navel is hij verlamd na het ongeval. Bloemert, die vrachtwagenchauffeur was, werd geraakt door een stalen frame toen hij vracht aan het lossen was.

Vechtlust

Ondanks de ellende die hem overkwam, raakte hij zijn omgeving door zijn positieve instelling en zijn vechtlust. Zijn oude werk kan Evert Bloemert niet meer doen maar onlangs vond hij een nieuwe baan. Hij weet niet van opgeven en maakt vorderingen. ,,Je gaat 's ochtends fluitend de deur uit en je komt na een paar maanden in het revalidatiecentrum te hebben gelegen thuis in een rolstoel. Ik ben dankbaar dat ik de wilskracht heb om verder te kunnen. Met hulp van mijn gezin, familie, vrienden en kennissen zijn er nog veel doelen te behalen. Ik heb goede moed." Dat begon al in het ziekenhuis. ,,Daar trof ik een verpleegster die mij zoveel moed inpraatte, dat ik dacht: ik maak er weer wat van. Ook in het revalidatiecentrum waren ze lief en ze stimuleerden mij om er tegenaan te gaan. Tegen iedereen die in de problemen zit, zou ik willen zeggen: er zijn altijd mogelijkheden om door te gaan." Dat uit zich onder meer in een op handen zijnde deelname aan een handbike-battle in Oostenrijk. Ter voorbereiding zit hij in het handbiketeam van het UMCG Groningen.

Molli suit

De Staphorster heeft nog wel veel therapieën nodig. Hij heeft sinds kort een zogeheten molli suit. Dit is een wetsuit met daarin elektroden, verspreid over het lichaam. Dit pak geeft zwakke stroomstootjes af, waarmee de spieren en de zenuwen worden gestimuleerd. Bloemert kan dit pak een uur per dag dragen. Hij heeft hier veel baat bij, doordat de hinderlijke spasmes en de spierspanning in zijn benen minder worden. Onlangs kon hij een van zijn grote tenen bewegen. Die therapieën worden niet allemaal vergoed. Ook het pak wordt niet betaald. De Stichting Wielskracht steekt nu de helpende hand toe en er voor zorgen dat het pak vergoed wordt en in gesprek gaan met zorgverzekeraars zodat die meer therapieën gaan vergoeden.