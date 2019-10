Een gewonde bij eenzijdig ongeval met vrachtwagen op A28 bij Staphorst

Bouwonder­ne­mer Klaas Kooiker uit Staphorst naar het Malieveld: ‘PFAS legt alles lam, er is nú actie nodig’

28 oktober Het Malieveld in Den Haag maakt zich na de boerenprotesten op voor een nieuwe grote demonstratie: die van de bouw en infrawereld, waar grote onvrede heerst over stikstofregels en PFAS-maatregelen. Aannemers uit de regio zijn daarbij aanwezig. Klaas Kooiker uit Staphorst is één van de initiatiefnemers met zijn protestgroep Grond in Verzet.