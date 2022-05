Eerste schop in de grond voor aanleg glasvezel Staphorst

Gratis aansluiting

Aannemer BAM Telecom is volop bezig met het bezoeken van de woningen in Staphorst. Zij overleggen met de inwoners waar het glasvezelkastje in de woning geplaatst mag worden. Ook gaan ze langs bij inwoners die geen abonnement hebben afgesloten, want ook die komen alsnog in aanmerking voor een gratis aansluiting in hun woning. De schouw zal enkele maanden in beslag nemen. Inwoners zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.