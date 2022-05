Eerste schop in de grond voor aanleg glasvezel Staphorst

Wethouder Lucas Mulder van de gemeente Staphorst heeft woensdag, samen met Eddy Veenstra (directeur N.V. RENDO Holding), Bert Vos (directeur joint venture RENDO Fiber), Piet Grootenboer (directeur DELTA Netwerk) en Dirk Slot (aannemer BAM Telecom) de eerste schop in de grond in Staphorst gezet voor de aanleg van glasvezel. Hiermee is het officiële startsein gegeven voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in Staphorst.

De gemeente onderstreept het belang van een goede internetverbinding en is verheugd dat de aanleg van het glasvezelnetwerk nu echt is begonnen. Grootenboer sprak zijn dank uit naar de gemeente Staphorst waarin ‘wederzijds vertrouwen van groot belang is geweest in het samenwerkingsproces’.

Kinderen

Ook de kinderen van de naastgelegen basisschool ontging het ‘rumoer’ rondom de officiële graafhandeling niet. Projectmanager Mark Möhlmann en eventmanager Esmé Tinholt hebben een ronde langs de klassen gedaan. ‘Wat is glasvezel is precies? En waarom is het belangrijk?’ waren vragen die beantwoord werden. Als afsluiter kregen alle 280 leerlingen een klein cadeautje, twee fietslichtjes.

Aannemer BAM Telecom is volop bezig met het bezoeken van de woningen in Staphorst. Zij overleggen met de inwoners waar het glasvezelkastje in de woning geplaatst mag worden. Zij gaan ook langs bij inwoners die geen abonnement hebben afgesloten. Ook zij komen namelijk alsnog in aanmerking voor een gratis aansluiting in hun woning. De schouw zal enkele maanden in beslag nemen. Inwoners zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

De graafwerkzaamheden duren tot en met november. De verwachting is dat de aannemer dan ook nog dit jaar kan starten met de huisaansluitingen en tot ongeveer begin volgend jaar hiermee bezig zal zijn. Daarna worden de abonnementen geactiveerd en kunnen inwoners gebruikmaken van hun snelle verbinding.

Met vragen over de uitvoering van de aanleg van glasvezel kunnen inwoners contact opnemen met BAM Telecom. Zij helpen belangstellenden graag op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en zijn bereikbaar via 085-047 90 62 of glasvezel@bam.com.