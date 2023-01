Eerste windmolen van Wij Duurzaam Staphorst is een feit, coöperatie verwelkomt 300ste lid

Op het windpark Bovenwind - gelegen tussen de Bovenweg en de J.J. Gorterlaan - komen in totaal drie hightech windmolens te staan. De eerste windmolen is inmiddels gereed en wekt energie op, zo laat Wij Duurzaam Staphorst weten. De bouw van de overige twee windmolens wordt in de loop van het jaar afgerond.

,,Dit moment is een echte mijlpaal, een heuglijk moment, daar waar het allemaal om gaat: de eerste molen draait en de energieopwek van Bovenwind is een feit”, zegt Jenko Huls, voorzitter van Wij Duurzaam Staphorst.

De coöperatie kende daarnaast nog een andere mijlpaal. WDS verwelkomde met het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) onlangs het 300ste lid. ,,Als Waterschap Drents Overijsselse Delta willen we ons aandeel leveren in het beperken van de klimaatverandering”, verklaart Marion Wichard van het waterschap.

Wichard: ,,We vinden het belangrijk om proactief ons steentje bij te dragen. We doen dit het liefst op deze manier: het steunen van lokale initiatieven waar de lokale gemeenschap in ons gebied ook direct van profiteert. Het waterschap heeft als doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn. Door samen met de lokale coöperatie te werken aan het bouwen van deze windmolen zetten we weer een mooie stap richting ons doel.”