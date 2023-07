Egaliseren historische kerkheuvel Rouveen blijft onbestraft

Wethouder erkent voor het eerst dat Zwolle vervuilt: ‘Het is te vaak een zooitje’

Paul Guldemond benadrukte tot deze week vooral de positieve effecten van het nieuwe afvalbeleid in Zwolle: minder restafval en meer gescheiden plastic, groenafval en papier. Dinsdag erkende hij voor het eerst openlijk dat de stad vervuilt: ,,Ik zie het ook. Het is te vaak een zooitje.’’ En de afvalwethouder beloofde meteen ook beterschap: ,,We gaan sneller opruimen.’’