Eigenaren stal willen dwangsom van tafel

De jarenlang slepende kwestie rond een paardenstal aan de Heerenweg buiten Staphorst kreeg vrijdag in de rechtszaal een staartje. Hoewel de stal al verplaatst is, hangt de eigenaren nog altijd een dwangsom van 16.000 euro boven het hoofd.

En die dwangsom willen de eigenaren van de stal graag van tafel, zei hun raadsman Sjoerd Commijs tegen de bestuursrechter. De kwestie, ook bekend als 'dossier Heerenweg', begon toen de gemeente een illegaal bouwwerk constateerde. De stal was geplaatst zonder vergunning. Maar de last onder dwangsom die de gemeente de deur uitdeed, kwam te laat. Die was inmiddels verjaard.

Motie

De gemeenteraad greep in 2016 in met een motie. Daarin werd het college opgeroepen tot een overeenkomst te komen met de eigenaren van de stal. Dat is inmiddels gelukt. De stal is een paar meter verplaatst en is van uiterlijk veranderd. Oud-wethouder Jan Talen, opgeroepen als getuige, meent ook dat een illegale situatie nu is opgelost. De stal is immers verplaatst, zei hij.

Toch werd op de achtergrond door de gemeente besloten een nieuwe last onder dwangsom te versturen. De bestuursrechter is nu gevraagd een oordeel te vellen over de rechtmatigheid van een nieuwe dwangsom. Volgens advocaat Commijs was een eerdere weigering van de gemeente een vergunning te verstrekken, onrechtmatig. En daarmee is ook die last onder dwangsom onrechtmatig. ,,Dat er nu een vergunning is verleend, wil niet zeggen dat dit voor de oude situatie automatisch ook had gemoeten'', reageerde een gemachtigde namens het college van burgemeester en wethouders.

Moeite