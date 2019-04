Elkaar bekogelen met eieren bij eier paintball in Rouveen

Waterber­ging vol zonnepane­len in uiterste puntje van Punthorst

14 april Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat in het uiterste puntje van Punthorst de waterberging Beentjesgraven combineren met een zonneparkje. De zonnepanelen in het vier hectare grote gebied komen op pootjes, zodat ze niet in het water staan als de berging in gebruik is.