En weer belanden auto’s in een sloot: nummers 5 en 6 van dit weekend bij Rouveen het water in

47e Zwem4daagse in Staphorst gaat van start op dinsdag 2 mei: inschrij­ving geopend

In zwembad De Broene ‘eugte in Staphorst wordt in de meivakantie, van dinsdag 2 tot en met vrijdag 6 mei, voor de 47e keer de Zwem4daagse gehouden. De inschrijving hiervoor is geopend.