Enorme brand legt papierrecycling in Staphorst in de as: nablussen trekt veel bekijks

video & updateStaphorst is vannacht opgeschrikt door een enorme brand bij papierrecyclingbedrijf Huhtamaki in het dorp. De brandweer had het vuur rond twee uur onder controle maar is nog steeds aan met nablussen.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer ontruimde woningen in de directe omgeving en riep mensen op ramen en deuren dicht te houden. Die oproep is ook donderdagmorgen nog van belang. Bij het nablussen kan nog veel rook vrijkomen. Als gevolg van de brand zijn in de omgeving roetdeeltjes terecht gekomen. Mensen kunnen deze roetdeeltjes zelf opruimen met water, handschoenen en zeep, aldus de Veiligheidsregio.

Nablussen

De brand trekt donderdagmorgen veel inwoners naar het terrein van de papierrecycling. Half Staphorst heeft meegekregen dat er ‘iets’ aan de hand was, niet in de laatste plaats door de sirenes van de hulpdiensten die massaal naar Staphorst zijn gereden. Tientallen mensen komen een kijkje nemen en zien hoe de brandweer met onder meer een hoogwerker aan het nablussen is. De politie heeft de afzetting verruimd om nieuwsgierigen op (veilige) afstand te houden.

Volledig scherm Het terrein van papierrecyclingbedrijf Huhtamaki in Staphorst donderdagochtend: nablussen is nog steeds gaande. © De Vries Media/Jelke Jongsma

Volgens fotografen die vannacht bij de brand stonden, hebben wanden van de loods het begeven in de vuurzee. Het pand was niet te redden, liet de brandweer weten via Twitter. Geluk bij een ongeluk: niemand is gewond geraakt.

Volledig scherm Felle, uitslaande brand bij papierrecyclingbedrijf Huhtamaki in Staphorst. © De Vries Media

De brand woedde bij Huhtamaki op het bedrijventerrein van Staphorst. Het pand stond in de nabijheid van een woonwijk, zoals deze kaart laat zien:

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland meldde op Twitter dat woningen ontruimd zijn:

Bovendien is een NL Alert de deur uitgegaan. Een trucker vroeg zich af wie die allemaal krijgen: de rook was even verderop ook op de snelweg A28 te zien.

Brandweerploegen uit onder meer Dalfsen, Ommen en Nieuwleusen zijn opgeroepen om te komen helpen in Staphorst.

Huhtamaki heeft in Nederland twee vestigingen waar oude papier wordt gerecycled: in Staphorst en in het Friese Marum. Op de website van het bedrijf is te lezen dat ze ook verpakkingsmaterialen maken. Van koffiebekers tot eierdozen en nog veel meer. Het is een internationaal opererend bedrijf met vestigingen in tal van landen.