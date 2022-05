Erik Nobel gaat de PvdA-kar in Staphorst trekken

Nobel is nieuw in de gemeente Staphorst, maar zeker niet nieuw binnen de PvdA. In de gemeente Voorst is hij vijftien jaar politiek actief geweest binnen het samenwerkingsverband van de PvdA en Groen Links. Een samenwerkingsverband waar anno 2022 op landelijk niveau over gediscussieerd wordt. Ook in de gemeente Staphorst heeft de plaatselijke afdeling de ambitie de plek te zijn voor alle progressieve stemmers in de gemeente. Hij is in Staphorst terecht gekomen, doordat zijn partner benoemd is als dominee in IJhorst.