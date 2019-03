Erik zingt met Sanne en Sanne met Erik: Vlaams zangduo maakt herstart in Staphorst

Het zangduo Erik (67) en Sanne (45) uit Vlaanderen heeft uitgaanscentrum Kisteman in Staphorst uitgekozen voor een comeback in Nederland. Ze overwegen een tour, net zoals ze dat vroeger deden en jaarlijks in België doen. ,,Ik vind het wel spannend”, zegt Sanne, terwijl ze naast Erik zit die de auto richting de Kop van Overijssel stuurt. ,,Maar we hebben er erg veel zin in.”

Het was Martien Ekkelenkamp uit Dalfsen die het echtpaar - ze leerden elkaar kennen toen Erik 39 was en Sanne 17; het leeftijdsverschil zorgde in showbizzland enigszins voor wat vertwijfeling - opnieuw naar de noordelijkste van de twee lage landen haalde. Ekkelenkamp vormt zelf met partner Tineke ‘Harten 10' en regelt artiesten voor feesten en partijen in de regio. Zo ook in Staphorst, waar deze dagen een piratendriedaagse wordt gehouden en Sanne en Erik enigszins gespannen de bühne betreden. ,,Geloof me, ze zijn hier misschien niet zo bekend, maar onder de kenners zijn dit grote namen.”

Vijf optredens

Erik heeft net met Roel van Bambost en Hans de Booij een theatertour achter de rug. Met zijn vrouw mikt hij dit seizoen op minimaal vijf optredens in Nederland. Dochter Maartje zingt ook mee. ,,Het verschil tussen Vlaanderen en Nederland is dat ze bij ‘jullie’ heel andere nummers appreciëren dan bij ons”, legt Sanne uit. ,,‘Veel te mooi’ is onze grote hit in België, maar vooral in de noordelijke provinciën van Nederland houdt men meer van ‘Welterusten'. Die doen we dan vaak als afsluiter.”

Plankenkoorts