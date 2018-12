Exoskelet voor Evert Bloemert is binnen

,,Onvoorstelbaar’’, zegt Evert Bloemert beduusd als hij vrijdagmiddag op zijn werk bij Kin & Boer Multimontage wordt overvallen door zijn gezin, familie en vrienden, die hem het goede nieuws brengen.

,,Niet te geloven’’, herhaalt Bloemert meerdere keren. ,,In één keer komt mijn familie de hoek om met taart en bloemen.’’

Woensdagavond was Bloemert te zien in het nieuwe EO-programma Je Geld of Mijn Leven. Hierin volgt presentator Bert van Leeuwen vier patiënten voor wie crowdfunding de laatste hoop is op genezing of een betere kwaliteit van leven. De Staphorster, die in 2016 een dwarslaesie opliep, gaat voor een exoskelet waarmee hij weer kan staan en lopen.

Werken

Bloemert is de derde die daags na de uitzending het benodigde bedrag al bij elkaar heeft. Een deelneemster heeft nog 30.000 euro nodig en de Staphorster hoopt dat ook zij binnenkort dat bedrag bijeen heeft.

,,Het is niet te geloven dat het nu al zo ver is’’, zegt Bloemert terwijl zojuist een ploeg van veertien familieleden en vrienden zijn kantoor is binnengevallen.

Van werken is deze vrijdag niet zoveel gekomen, bekent de Staphorster. ,,We hebben wel wat gedaan, maar je bent er toch constant mee bezig. Dit is geweldig, echt heel mooi.’’

Stichtingen

De donaties stoppen niet bij 107.000 euro. Wat meer wordt opgehaald, gaat naar de stichtingen Wielskracht en Walk On.