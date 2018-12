Exoskelet voor Evert Bloemert uit Staphorst binnen handbereik

Crowdfunding

De Staphorster hoopt met zijn deelname aan het nieuwe EO-programma Je Geld of Mijn Leven de benodigde 107.000 euro bij elkaar te krijgen. Woensdagavond was de eerste uitzending van het programma, waarin presentator Bert van Leeuwen vier patiënten volgt voor wie crowdfunding de laatste hoop is op genezing of een betere kwaliteit van leven.