Experts: te weinig politie bij protest tegen Zwarte Piet in Staphorst. ‘Je kon er de klok op gelijk zetten’

Drukste ochtend­spits van het jaar met bijna 1000 kilometer file: 6 voertuigen botsen op A1

Het is vandaag erg druk op de weg vanwege de regen en ongelukken. Met 972 kilometer file is het officieel zelfs de drukste ochtendspits van het jaar. ANWB en Rijkswaterstaat voorspelden dat al. De organisaties denken dat het de hele dag druk op de weg zal blijven en adviseert mensen, indien mogelijk, thuis te werken of buiten de spits de weg op te gaan.

17 november