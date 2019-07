Fietspad langs Kanlaan tussen Staphorst en Nieuwleusen weer in de steigers

Er zit weer schot in het fietspad langs de Kanlaan en de Evenboersweg in Staphorst. De gemeente heeft het contract met aannemer Ploegam voor de aanleg van dit 4,5 kilometer lange fietspad beëindigd. Daardoor is de gemeente vrij om het project opnieuw in de markt te zetten.

De twee partijen zijn, na maandenlang onderhandelen over de vraag wie op moet draaien voor de meerkosten, niet tot overeenstemming gekomen. Ploegam was al begonnen met de werkzaamheden maar legde die vorig jaar augustus stil door de onenigheid over die meerkosten. Voor de aanleg van dit fietspad tussen Staphorst en Nieuwleusen ligt 2,5 miljoen euro op de plank. De gemeente is op zoek naar een andere aannemer die het voor dat bedrag kan doen.

Boomstronken

Grote kans maakt aannemer NTP Infra uit Hattem. Dit bedrijf was nummer twee van de destijds gehouden aanbesteding en is bereid om het werk verder uit te werken en uit te voeren. NTP is zelfs al met de voorbereidingen bezig, zoals het verwijderen van boomstronken en het bepalen waar nutsvoorzieningen komen als bijvoorbeeld lantaarnpalen. Gesprekken met NTP verkeren volgens woordvoerster Lidy Uiterwijk Winkel van de gemeente in een afrondende fase. ,,Het bedrijf moet nog een plan aanleveren voor de precieze aanleg van het fietspad en hoe het financieel in elkaar steekt. We verwachten daarover binnenkort meer duidelijkheid te krijgen.”

Het gedoe rond de meerkosten krijgt echter nog wel een staartje. ,,We zijn weliswaar uit beeld als aannemer. Dat hoofdstuk is afgesloten. Het financiële gedeelte niet. Het gaat plat gezegd om euro’s. We hebben kosten gemaakt voor een klus die we niet mochten afmaken. Zo hebben wij bijvoorbeeld 340 bomen gekapt en andere grondwerkzaamheden gedaan. Dat moet nog wel worden gecompenseerd. We zijn daarover sinds kort in gesprek met de gemeente”, zegt projectleider Aart-Jan van ’t Oever van Ploegam. De exacte kosten die Ploegam heeft gemaakt wil hij niet noemen, maar de projectleider kan wel beamen dat die ver boven de 100.000 euro liggen. ,,Ik zie juridische mogelijkheden dat wij schadeloos gesteld gaan worden.”

Vurige wens