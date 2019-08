File door ongeval met vier auto's op A28 bij Rouveen

Sprinkler ontbrak bij door brand verwoest papierbe­drijf Staphorst

28 augustus Papierbedrijf Huhtamaki in Staphorst dat in de nacht van 17 op 18 juli in de as werd gelegd, had geen sprinkler- of schuiminstallatie. Dat hoefde ook niet volgens de voorschriften in de vergunning. Daar heeft het bedrijf zich aan gehouden, zo blijkt uit antwoorden van burgemeester Theo Segers op vragen van de gemeenteraadsfractie Gemeentebelangen.