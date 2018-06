Foto’s getuige leiden tot arrestaties op A28 na afvaldump

De politie gebruikt de video om te laten zien hoe belangrijk oplettende burgers voor haar zijn: ,,Dankzij alerte getuigen konden agenten twee inwoners van Zoetermeer van 25 en 26 jaar en een 33-jarige inwoner van Den Haag aanhouden. Het trio was eerder die avond met een vrachtwagen gezien in een natuurgebied aan De Wildenberg nabij Zuidwolde. Ze probeerden daar vaten, vermoedelijk gevuld met drugsafval, te dumpen.’’

Reconstructie

De video is een reconstructie van A tot Z. Het begint met de getuigen die aan het wandelen waren in het natuurgebied toen ze een kleine vrachtwagen zagen rijden. Het voertuig stopte en de drie inzittenden stapten uit. Meerdere vaten werden door het trio uit de vrachtwagen gehaald en achtergelaten in het natuurgebied. De getuigen had direct door dat dit niet klopte en waarschuwden dan ook gelijk via 112 de politie. Tevens stuurden ze foto’s van de vrachtwagen.

Speurhond

Vervolgens wordt in de video getoond hoe dit in de meldkamers in Oost- en Noord-Nederland wordt opgepakt. Meerder agenten worden naar Zuidwolde en omgeving gedirigeerd. Een motoragent zag de vrachtwagen nabij Nieuwleusen de A28 oprijden. Bij het tankstation kreeg de bestuurder een stopteken. De vrachtwagen stopte plotseling en de bestuurder zette het op een rennen. Hij stak de drukke A28 over en verdween in de weilanden. In de vrachtwagen bleken nog twee mannen uit Zoetermeer te zitten. Na een zoekactie met een speurhond werd ook de Hagenees opgepakt.