Freddy D. krijgt 10 jaar cel en tbs voor doden Djamila (12) in Punthorst

Het meisje uit Hoogeveen zat een paar weken in de brugklas toen zij om het leven werd gebracht. D. was de toenmalige vriend van de moeder van het meisje. Hij heeft haar 14 oktober vorig jaar gewurgd in natuurgebied de Zwarte Dennen in Punthorst bij Staphorst.

Zorgboerderij

Het meisje woonde met haar moeder en broertje op een zorgboerderij in Nieuweroord. Daar woonde Freddy D. ook. Nadat hij het meisje gedood had, reed hij nog urenlang met haar rond. Rond zeven uur in de avond meldde hij zich uiteindelijk bij het politiebureau in Assen. Agenten vonden het lichaam van Djamila in zijn auto.