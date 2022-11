Gemeente Staphorst gaat onderzoek doen naar eigen handelen rond geweld Sinterklaasintocht

Meerdere onderzoeken

Eerder werd al bekend dat het OM een strafrechtelijk onderzoek doet naar het geweld in Staphorst. Ook de politie is een onderzoek gestart na het eigen handelen rond de ongeregeldheden. „Het feit dat het ondanks de voorbereidingen niet gelukt is ernstige bedreigingen en ongeregeldheden te voorkomen, betreuren we enorm. Dat door de ongeregeldheden de situatie dusdanig onveilig was dat de demonstratie moest worden afgelast, is ernstig”, aldus de politie in een verklaring.