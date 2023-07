Gemeente Staphorst lanceert platform voor verduurzamen

Dave S. verdacht van misbruiken en wurgen vrouw (70) uit Zwolle, hij dumpte eerder lichaam van Tara Dorgelo

Dave S. (38) die dinsdag voor de rechter staat voor het verkrachten en mishandelen van een 70-jarige vrouw in Zwolle, ging tien jaar geleden ernstig in de fout. Hij dumpte het lichaam van Tara Dorgelo in het water in Zwolle. De vrouw overleed in zijn woning nadat de twee samen drugs gebruikten. S. is in april met groot machtsvertoon uit zijn woning gehaald.