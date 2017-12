Gemeente Staphorst staat te springen om woningen

Dat blijkt uit de concept-omgevingsvisie waarin de koers voor de komende tien jaar is uitgestippeld en waarop de gemeenteraad in de vergadering van 9 januari voorzien van de nodige op- en aanmerkingen een klap geeft.

De visie richt zich ook op terugkeerders, die eerder vanwege krapte op de lokale woningmarkt geen geschikte woning konden vinden. De handen moeten dus uit de mouwen.

Toename

Tot 2025 zal het aantal Staphorster huishoudens naar verwachting met ruim 670 toenemen (bron: Primos 2015). Dit komt doordat de gemeente een jonge bevolking heeft en er sprake is van huishoudensverdunning (meer één- en tweepersoons huishoudens). Om die reden groeit de bevolking in 2030 nog steeds, zo staat in de visie. ,,Daarmee zijn we uniek in Nederland", weet de gemeente.

In de kern Staphorst (tot aan de Kleine Hoogteweg) is ruimte om tot 2030 in totaal 430 woningen te bouwen. Daarmee wordt volgens de visie voldaan aan de behoefte. In Rouveen is vraag naar 185 woningen en het is de bedoeling in IJhorst iets meer huizen te bouwen dan de 22, waar strikt genomen vraag naar is. ,,Hierdoor versterken we de leefbaarheid van het dorp, en kunnen voorzieningen behouden blijven."

Starterswoningen

De demografische ontwikkelingen leiden met name tot een grote vraag naar starterswoningen. Het voornemen is daarom in alle kernen rijenwoningen tot maximaal 165.000 euro voor starters te bouwen en (half)vrijstaande woningen tussen de 2 en 3 ton, bedoeld voor doorstromers tot 55 jaar.

De gemeente anticipeert ook op de vergrijzing door te zorgen voor levensloopbestendige woningen nabij voorzieningen. ,,Hierdoor creëren we ook meer draagvlak voor de voorzieningen en houden we het niveau op peil. We ondersteunen het langer zelfstandig wonen van verschillende doelgroepen." Mantelzorg (noaberschap) is daarbij heel belangrijk en past volgens de visie goed bij het credo 'voor elkaar'.