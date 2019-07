Gemeente Staphorst: ‘Toch geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij brand’

Beetje dom: stroper vergeet jachtwapen bij vijver in Punthorst

14 juli Wilde hij zijn leven beteren en het jachtwapen aan de wilgen hangen? Of was de stroper die zijn geweer vergat gewoon zwaar in de bonen? De politie in Staphorst hoopt op tips, nadat er vandaag een wapen is gevonden bij een bosvijver in Punthorst.