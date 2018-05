'Gereedschapsdieven werken op bestelling'

De schade van de diefstal bij machinefabriek van B&W Klaver in IJhorst: 150.000 euro. Vooral de buit is veel geld waard, de schade aan het pand valt mee. De criminelen hebben specialistische gereedschappen meegenomen, zoals draai-, frees- en snijbanken. Volgens de gedupeerde eigenaar William van Elk teisteren deze dieven de laatste maanden vooral Overijssel en Noord-Brabant.

Het Verbond van Verzekeraars kan bij monde van zegsman Rudi niet bevestigen dat Oost-Nederland nu vaak de dupe is. ,,Wij houden geen cijfers bij. Maar je ziet wel golven van inbraken. Die criminelen slaan dan meerdere keren in één regio toe en verplaatsen zich dan weer. Waarschijnlijk wordt de buit richting Oost-Europa gebracht.”

Bestelling

Vorig jaar zomer waarschuwde het verbond al. Ook toen werden meerdere bedrijven getroffen. Telkens ging het alleen om duur materiaal. ,,Denk aan speciale apparatuur om bijvoorbeeld elektriciteit te meten. De daders werken duidelijk op bestelling, ze weten precies wat ze moeten hebben. Het is vergelijkbaar met de diefstal uit auto’s. Ook daar worden bestellingen in het buitenland geplaatst en gaan ze het hier in ons land ophalen”, aldus Buis.

Toch noemt hij de diefstal in IJhorst redelijk uitzonderlijk. ,,Meestal slaan de dieven toe in bedrijfsbusjes. Die breken ze open op zoek naar duur gereedschap, dus geen hamers of schroevendraaiers. In panden zijn minder inbraken. Een dief zal altijd voor de eenvoudigste oplossing kiezen en dan is een busje eenvoudiger.” Ook de buit noemt Buis ‘opvallend’. ,,Een schade van 150.000 euro is bijzonder hoog. Ik hoop dat hij goed verzekerd is…”

Damwand

De daders kwamen in IJhorst binnen door een gat in de damwand te maken. Zo kwamen de criminelen in de productiehal terecht. Het Verbond van Verzekeraars noemt ook nog andere manieren; ze slepen gaten in gevels, of verwijderen luchtroosters. De inbrekers hebben volgens Buis hun werkterrein vaak goed verkend.