'Gestolen schaap uit Rouveen zal al geslacht zijn'

Sneu en vervelend, zegt Henk Korterink over zijn gestolen schaap. De hoop dat het dier nog wordt gevonden, is vrijwel weg.

Eigenaar Henk Korterink vreest dat zijn vorige week verdwenen drachtige schaap in Rouveen gestolen en al geslacht is. ,,Het schaap liep in een weiland met anderen. Als mensen een dier los zien lopen bellen ze meestal meteen de politie."

Lees ook Drachtig schaap spoorloos in Rouveen Lees meer

Toen Korterink vorige week donderdag het schaap niet meer zag in een weiland aan de Tiphoeksweg in Rouveen ging hij meteen zoeken. ,,Ik begon aan mijzelf te twijfelen. Woensdag was die er nog gewoon. Ik doe altijd het touw bij het hek op een bepaalde manier dicht en nu was het op een andere manier gedaan", zegt Korterink, terwijl hij maandag nog een rondje rijdt in zijn auto om te zoeken. Na de verdwijning belde hij de politie Staphorst zodat ze een oproep konden plaatsen. Dit heeft nog niets opgeleverd.