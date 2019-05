‘Gevelbouwer pur sang’ Roelof Roo overleden

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Rollecate is Roo vijf jaar geleden door zijn zoons verrast met een borstbeeld. Hij bleef ook na zijn vertrek altijd betrokken bij het gevelbedrijf. Roo werd in 1988 volledig eigenaar van Rollecate. In 1954 begon hij met zijn compagnons Hendrik Zwerus en Hendrik Vonder in de oude gemeentewerf met het produceren van stalen ramen en deuren. In 1990 heeft Roo het bedrijf overgedragen aan zijn twee zoons Johan en Diederik.