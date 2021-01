GGD heeft op eerste dag van nieuwe testlocatie in Staphorst nog plek over

UPDATE Onze burgemees­ters zeggen niet of ze voor of tegen invoering van de avondklok zijn

20 januari De burgemeesters van de gemeenten in de Kop van Overijssel spreken zich niet openlijk uit of ze voor of tegen een avondklok zijn. Naar verwachting maakt minister-president Mark Rutte vanochtend in een persconferantie bekend dat het kabinet deze maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus later deze week invoert.