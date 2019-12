Grote brand verwoest schuur in Staphorst, bewoners probeerden mee te blussen

Video & updateAan de Oeverlandendwarsweg in Staphorst is vanochtend vroeg een grote schuur in brand gevolgen. Het vuur is inmiddels onder controle, maar van de schuur is weinig meer over. Een naastgelegen woning bleef gespaard. Er zijn geen gewonden gevallen.