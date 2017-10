'Haal Winston Churchill uit straatbeeld van Staphorst'

Het verzoek van Maarten Muskens op de naam van Churchill te schrappen uit het Staphorster straatbeeld heeft ook de fractie van de plaatselijke ChristenUnie bereikt. Vier zetels heeft de partij, en voorzitter Alwin Mussche nam de moeite om Muskens van een antwoord te voorzien. ,,Ik wilde weten of het ook een wens van de bewoners van de Churchilllaan is. Maar dat was niet onderzocht. Het is een eigen initiatief." En dat krijgt bij ChristenUnie vooralsnog geen gehoor, verzekert Mussche. ,,Het is alom bekend dat Winston Churchill een belangrijke rol heeft gespeeld bij de bevrijding van Nederland. Wij zien dan ook geen enkele aanleiding een straatnaam aan te passen." Zoals Muskens al vermoedde is ook Mussche onwetend over de rol van de Britse staatsman in de hongersnoden in Azië. Van Kshetramohan Naik of Rabindranath Tagore heeft hij evenmin gehoord. ,,Maar bij de bevrijding van Nederland hebben ze vast geen rol gespeeld. Dan hebben ze in Staphorst geen straatnaam verdiend.''

ChristenUnie versus Muskens

De naam van Winston Churchill (1874-1965) moet zo snel mogelijk uit het straatbeeld van Staphorst, Raalte, Rotterdam, Venlo, Amsterdam en nog negentig gemeenten verdwijnen. En ingeruild worden voor Mahatma Gandhi, Kshetramohan Naik, Subhas Bose, Dedan Kimathi of een andere historisch figuur met in de ogen van Maarten Muskens een beduidend schoner blazoen dan de Britse staatsman.

Muskens is van plan om alle gemeenten waar Churchill ergens in het openbaar wordt genoemd aan te schrijven. ,,Om hem van zijn onverdiende voetstuk af te halen en zijn verleden in het juiste historische perspectief te plaatsen."

De gemeenteraad van Staphorst heeft het verzoek van Muskens om de Churchilllaan een andere naam te geven inmiddels per brief ontvangen. Daarin betoogt de inwoner van het Duitse Kranenburg, net over de grens bij Nijmegen, in acht kantjes waarom het beeld dat rond Winston Churchill in de historie is ontstaan gecorrigeerd zou moeten worden.

Hongersnood

Muskens draagt naar eigen zeggen een aantal grondige redenen voor aanpassing aan. ,,Churchill droeg als premier de verantwoordelijkheid voor en veroorzaakte bewust de hongersnood die resulteerde in 3 tot 4,5 miljoen doden in Bengalen in de jaren 1942 en 1943."

Dat niet alleen, heeft Muskens onderzocht. ,,Hij was ook verantwoordelijk voor de onderdrukking, marteling en dood van duizenden Kenianen tijdens de Mau Mau-opstand." De Churchill-jager vermoedt dat de meerderheid van de gemeenteraad van Staphorst nog nooit van deze feiten heeft gehoord. ,,De kennis over de Bengaalse hongersnood circuleert overwegend in wetenschappelijke kring. En de Britse regering heeft bepaald niet het beleid haar zwartste zijden wereldkundig te maken."

Geen Hitler-straat

In zijn schrijven haalt Muskens ook Adolf Hitler aan, hoewel hij begrijpt dat uitspraken over de Duitse dictator uitermate gevoelig liggen. In de ogen van Muskens schijnt Hitler tijdens zijn bewind ook 'enige min of meer positieve dingen te hebben gedaan'. ,,Zoals het aangaan van het Concordaat van Rome, de bouw van de Rügendamm, de aanleg van autobahnen en de constructie van de Volkswagen. Toch is er niet één gemeente die het in haar hoofd haalt op grond daarvan een straat, plein of allee naar Adolf Hitler te noemen. Zijn misdadigheid is genoegzaam bekend, andere belangen verzinken daarbij in de betekenisloosheid." Het steekt Muskens niettemin dat in Nederland in zijn ogen onbekommerd wat hij noemt massamoordenaars als Churchill en ook generaal Johannes Benedictus van Heutsz (1851-1921) geëerd worden. Hij heeft dan ook een boodschap voor de gemeenteraad van Staphorst. ,,Ga in discussie en beoordeel de wenselijkheid om een beeld uit het verleden in het heden te corrigeren." Om vervolgens de Churchilllaan in het hart van het dorp te herbenoemen. ,,Een goed begin zou zijn de laan in Staphorst tijdens een plechtigheid om te dopen in een van de talloze alternatieven. Naar bijvoorbeeld Mahatma Gandhi."

'Haal Winston Churchill uit straatbeeld'