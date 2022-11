Harm (54) is schuldig aan dodelijk ongeluk met steppende Roan (6): ‘Veel te jong uit het leven gerukt’

Video Slachtof­fer­hulp na dood jongetje met step: snelle hulp voor nabestaan­den is cruciaal

De familie van het 6-jarige jongetje in Staphorst dat vrijdagavond op zijn step is aangereden en overleed, heeft meteen slachtofferhulp aangeboden gekregen. Of de naasten daar ook gebruik van maken, wil Slachtofferhulp Nederland niet zeggen. ,,Dat is privé. Maar we kunnen wel zeggen dat het bij zo'n traumatische gebeurtenis cruciaal is voor verwerking en herstel om snel hulp te zoeken en te gaan praten.‘’

