Heggenvlechtbrigade heeft nog genoeg te doen in Overijssel

Naar verluid baalde het leger van Julius Caesar al van de vermaledijde voorloper van het prikkeldraad: gevlochten stekelstruiken boden geduchte tegenstand. De haag heeft een rijke geschiedenis in ons cultuurlandschap en het ambacht heggenvlechten is zelfs immaterieel erfgoed. Professional Kristianne van der Put (35) uit IJhorst doet het graag nog een keer voor.

Na je proeve van bekwaamheid ben je onlangs - als enige vrouw - toegetreden tot het Nederlandse Gilde van Heggenvlechters. Wat doet die club?

,,Het gilde is een groep van dertien zeer bekwame heggenvlechters die onderling kennis uitwisselen, elkaar toetsen op vaardigheid, theorieën toetsen in de praktijk en cursussen geven. Want we houden het ambacht alleen in stand door het te dóen, te laten zien.’’

Waarom vind jij dat zo belangrijk?

,,Gevlochten hagen in het landschap zijn mooi om te zien, het is een eeuwenoud ambacht dat veel boeren en landeigenaren beheersten. Bovendien heeft zo’n haag hogere ecologische waarde; hoe dichter de struik, hoe meer horizontale structuren, hoe meer nest- en schuilgelegenheid voor vogels. En ik heb er plezier in, je maakt een kunstwerkje.’’

Je bent ook coördinator van de vrijwillige Heggenvlechtbrigade Overijssel. Valt er veel te vlechten in deze provincie?

,,Ja, we hebben als Heggenvlechtbrigade genoeg te doen in Overijssel. Steeds meer mensen willen graag een vlechtheg. Elke streek heeft ook z’n eigen stijl; in Staphorst en de Kop van Overijssel zie je minder hagen, maar juist veel sloten en elzensingels als natuurlijke afscheiding. In het Reestdal zijn wel hagen te vinden op steilrandjes en rond akkers. Door heggenvlechten kan een haag wel 800 jaar oud worden, dat redt een prikkeldraadje nooit. Inheemse stekelstruiken zoals de meidoorn - dé heg van het Nederlandse boerenland - worden al van oudsher gebruikt als afscheiding: meestal om het vee of wild binnen of juist buiten de percelen te houden, of brutale appelplukkers buiten de boomgaard. Maar óók als verdedigingswerk.’’

Ha, wie laat zich door een struik afschrikken dan?

,,Nou, ik wens je veel succes om erdoor te klimmen.’’

Het is 1 april, dan zit jouw werk er weer op.

,,Ja. Heggenvlechten is een typische winterklus; als de vogels gaan broeden stoppen we ermee. Maar het is leuk om erover te praten en anderen enthousiast te maken. In het najaar wil ik graag een eendaagse heggenvlechtcursus geven in Punthorst.’’

Kristianne geeft vanavond een presentatie over heggenvlechten, op uitnodiging van Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o., om 20.00 uur bij Kroko MultiPunt aan de Heerenweg 42 in IJhorst.