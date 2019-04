Helaas, een besluit over treinstation Staphorst is nog ver weg, heel ver

Of íe misschien iets gemist had, vroeg Overijssels gedeputeerde Bert Boerman zich woensdagochtend even af. Misschien een ministerieel besluit of zo dat aan zijn aandacht was ontsnapt? Want een treinstation voor Staphorst, die in het dorp al zo langgekoesterde wens? Daar had hij als provinciebestuurder dan op zijn minst toch iets van hebben moeten weten.

Navraag leerde de gedeputeerde verkeer en mobiliteit al gauw dat de publicatie in De Telegraaf -waar onder het kopje ‘nieuwe NS-stations tot 2028’ Staphorst en Lelystad Airport genoemd worden- toch wel heel erg voorbarig is. Sneu voor Staphorst, want die plaats knokt al jaren voor een halte aan de lijn Zwolle-Leeuwarden, maar een eigen treinhalte zit er nog lang niet in.

Sprinters

Gedeputeerde Boerman weet hoe het wel zit met Staphorst: ,,Er is door Staphorst, NS, Prorail en de provincie wel eens een quick scan gedaan naar een station voor Staphorst. Maar er is eerst veel meer inhoudelijk onderzoek nodig.’’ Boerman verwacht dat dat er pas na 2021, als de verdubbeling van het spoor bij Herfte (oostzijde van Zwolle) klaar is, komt. ,,Hoe zit het met de dienstregeling, exploitatiekosten, ruimtelijke inpassing...?’’ Er moet volgens de gedeputeerde worden bekeken of de sprinter Leeuwarden-Meppel met een frequentie van vier keer per uur naar Zwolle kan worden doorgetrokken. Dan moet er een besluit genomen worden en moet er geld voor op tafel komen. Omdat het hoofdrailnet betreft is het Rijk in principe als eerste aan zet, stelt Boerman. Er moet, kortom, dus nog heel wat water door de IJssel -of beter: het Meppelerdiep- voordat er een besluit valt.’’

Verbazing

In Lelystad was er ook verbazing vanochtend, na het lezen van De Telegraaf, want ten stadhuize weten ze evenmin van een nieuwe treinverbinding. Een woordvoerder laat desgevraagd weten dat men in de provinciehoofdstad ‘verbaasd is over de publicatie’. ,,Want wij gaan gewoon nog uit van een busverbinding tussen Lelystad en het vliegveld, niet van een trein.’’

Lijstje

Namens Prorail stelt woordvoerder Jaap Eikelboom over het gewraakte stuk met het stationslijstje: ,,Het is geen lijstje van ons. Het is gebaseerd op wensen van partijen. We herkennen de genoemde plaatsen wel als plaatsen waar er over een station gesproken is of werd. Er staan ook heel veel plaatsen niet op waar wel over een station gesproken is; want iedereen wil wel een station natuurlijk. Een bepaalde status heeft het lijstje dan ook niet.’’

Meer stations