Helder weer in Staphorst vandaag

KAMPS DOET RECHT Bestuurder snorscoo­ter door het lint tegen agenten: ‘Ik hoop dat jullie in de versnippe­raar verdwijnen’

Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak: bedreigen agenten, weigeren bloedproef.