Heldere ochtend en middag in Staphorst

Hier keek IJhorst al heel lang naar uit: toren aan de rand van het Reestdal staat er ‘dankzij het hele dorp’

Waar een klein dorp groot in kan zijn. Het zijn veelzeggende woorden van Gerla Huls. Ze is voorzitter van Dorpsraad IJhorst-Lankhorst en staat zaterdag op het punt de nieuwe uitkijktoren over het Reestdal in gebruik te nemen. Een twaalf jaar oud plan, waar het hele dorp zijn schouders onder zette. Het grootste applaus is voor een ánder nieuwtje.