Hendrik Mussche, de man met bijna 1500 petten

Zwoegen tussen razende raderen van molen De Leyen in Staphorst

26 april Sommige zaken zitten blijkbaar in de genen. Jan Kooiker (34) is sinds kort molenaar op De Leyen in Staphorst. Hij treedt in de voetsporen van betovergrootvader Jan Doominé, die ook werkte tussen de razende raderen en het krakend hout.