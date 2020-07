Henk van der Horst, de techneut die nooit boer zou worden, maar 50 jaar bij Rollecate in Staphorst bleef

Zijn ouders, ver in de tachtig intussen, wonen nog altijd op de boerderij die Henk van der Horst nooit zou overnemen. ,,Daar lag mijn hart niet.” Hij ziet nog hoe vader hem bij de hand nam, een knul van 15 jaar, en naar Rollecate aan de Industrieweg bracht. ,,Deze jongen moest maar eens aan het werk”, had pa toenmalig directeur Dunnink gezegd, ,,want hij wil géén boer worden.”