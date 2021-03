Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst bidt na dood van 6-jarig jongetje: ‘Heer, ontferm U’

Vrachtwa­gen­chauf­feur Anita (37) uit IJhorst wordt nu al herkend van tv-serie: ‘Wil vooroorde­len wegnemen’

17 januari Ze was 4 en wist zeker dat ze vrachtwagenchauffeur wilde worden. Papa en mama Roozeboom dachten dat het over zou gaan en dat hun dochter een leuk beroep in de zorg zou vinden. Inmiddels zit Anita (37) uit IJhorst al bijna twintig jaar ‘op’ de vrachtwagen en laat op tv zien hoe het is in een mannenwereld overeind te blijven. ,,We maken zelf ook lompe opmerkingen.”