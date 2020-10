Het stikt hier van de familiebedrijven: Staphorst op 1 en Apeldoorn scoort hoogst onder grote gemeenten

video Waarom koos Staphorst voor kerkdien­sten met 600 mensen? ‘Het weegt daar heel zwaar wat God wil’

6 oktober Ongeloof. Kritiek. Zelfs doodsbedreigingen, via telefoon en e-mail. De diensten - mét zang, zonder mondkapjes -in de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst afgelopen zondag hebben veel kwaad bloed gezet. Hoe kon het zover komen?