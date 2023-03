Historische vliegtuigen in missing man-formatie over Rouveen tijdens viering bevrijding

met video Rechter eist ontruiming van restaurant Olympia in Zwolle: ‘Ik voel me oneerlijk behandeld’

Het onderkomen van restaurant Olympia in Zwolle is krakkemikkig en onderhoud deugt niet, meent uitbater Zohre Abedizadeh. Ze liet de huurschuld daarom fors oplopen. Daar oordeelt de rechter nu snoeihard over. „Ik ben op, moe.” Maar als Abedizadeh een rondleiding geeft in het pand, spuwen haar ogen weer vuur.