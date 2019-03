Hoeveel geld windreuzen Staphorst ook opleveren, De Lommert wil ze niet

Energieopbrengst

Die opstelling ligt ten opzichte van de andere voorgestelde opstellingen het verst van woonhuizen vandaan. De coöperatie streeft naar een windpark met zo min mogelijk overlast en zoveel mogelijk profijt voor de gemeente. ,,Honderd procent van de energieopbrengst moet binnen onze gemeente blijven. Dat is de rode draad van ons plan.’’ Ook gaat WDS met de direct omwonenden, die in aanmerking komen voor het omgevingsfonds, binnenkort in overleg over de verdeling van de vergoedingen. De bouw van het windpark levert de inwoners allerminst windeieren op, volgens de WDS. ,,Binnen een straal van ruim 1 kilometer vanaf de turbines liggen tussen de 35 en 40 woningen. Die bewoners gaan we compenseren voor mogelijke overlast, door bijvoorbeeld slagschaduw en geluid. Per jaar is er een vergoeding beschikbaar van 75.000 euro, te verdelen over die huishoudens. We gaan binnenkort met die bewoners in gesprek”, zegt WDS-projectleider Piet la Roi.