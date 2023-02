Hof wijst horen Ruinerwold-vader in hoger beroep klusjesman af

De advocaat van Josef B., de klusjesman in de Ruinerwold-zaak, heeft het gerechtshof in Leeuwarden gevraagd om Gerrit Jan van D. in hoger beroep als getuige te horen. Van D. is de vader van het gezin dat verborgen werd gehouden. De rechters wezen het verzoek af tijdens een inleidende zitting.

B. zou zes kinderen van het gezin in het Drentse Ruinerwold van hun vrijheid hebben beroofd. B. was klusjesman op de boerderij van de familie en gaf financiële steun. De man uit Oostenrijk zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan vrijheidsberoving van een landgenoot die in 2009 werkzaam was voor Van D. Deze man werd mishandeld en opgesloten.

Schakel tussen gezin en buitenwereld

De rechtbank in Assen veroordeelde B. in 2022 tot een celstraf van drie jaar. Hij was volgens de rechter de schakel tussen het gezin en de buitenwereld. Zonder zijn bijdrage was het voor de vader niet mogelijk om de kinderen te isoleren. De celstraf was een jaar lager dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat B. ook verdenkt van mishandeling van de kinderen. Zowel B. als het OM zijn in hoger beroep gegaan.

De advocaat van B. stelde bij het hof dat volgens een van de kinderen er communicatie met Van D. mogelijk is, en dus kan getuigen. Het hof sluit dit uit, net als het OM. Van D. is fysiek en geestelijk daartoe niet in staat, aldus het hof. “En het is volstrekt onmogelijk om op zijn antwoorden te vertrouwen”, zei de advocaat-generaal van het OM. De rechtbank stopte in 2021 de strafzaak tegen de vader. Door een hersenbloeding zou hij een proces niet kunnen begrijpen.

Dagboek

Het hof wees meer onderzoekwensen van de advocaat af. Zo wilde de raadsman de Oostenrijker die in 2009 werd vastgehouden, horen als getuige en een dagboek van Van D. door een deskundige laten beoordelen. In het dagboek lopen volgens de advocaat feiten en fictie door elkaar. Ook het verzoek om de kinderen opnieuw te bevragen en het toevoegen van het boek van zoon Israel aan het strafdossier, werd afgewezen.

De zes kinderen werden in oktober 2019 ontdekt in een boerderij in Ruinerwold, waar zij sinds 2010 met hun vader in totale afzondering leefden.

De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep staat gepland voor 13 en 14 september. B., die nu twintig maanden in voorarrest zit, blijft voorlopig in de cel.