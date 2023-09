Hogere accijns op sigaretten: bijna tweeduizend inwoners Staphorst geraakt

indebuurt.nl Hier in Zwolle mag je vissen (en dit moet je er voor doen)

Verschillende Zwollenaren werpen graag hun hengel uit in het Zwarte Water of misschien wel bij de Thorbeckegracht in hartje Zwolle. Lijkt het jou leuk om eens te vissen in het Zwolse water? Dan moet je eerst een VISpas regelen.