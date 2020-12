Honderd jongeren dagen agenten uit met vuurwerk onder viaduct in Staphorst: politie grijpt niet in

,,Er was daar wel wat anders aan de hand dan een gezellig coronafeestje”, zegt politiewoordvoerder Frank Brouwer. ,,Het was een groep van zo’n honderd mensen die hadden bedacht dat het leuk zou zijn om daar vuurwerk af te steken en zo de politie uit te lokken. Het doel van de bijeenkomst daar was een confrontatie met de politie.” Volgens Brouwer is dat door verschillende mensen uit de groep ook als zodanig uitgesproken. ,,Wanneer grijpen jullie nu eens in?”, werd er door de groep zelf gezegd.”

Groep viel uit elkaar

,,In reactie daarop hebben we gezegd, ook gezien de locatie daar, dat het beter zou zijn niet in te grijpen en er geen kat-en-muisspel van te maken, zodat het de hele nacht onrustig zou zijn. We hebben besloten ze in de gaten te houden, te kijken of er vernielingen worden gepleegd, maar verder niet. Vervolgens zagen we ook dat de groep uit elkaar viel en iedereen vertrok.”

Extra harde knallen

,,Dit zijn dillema's waar we altijd voor staan. Je krijgt meldingen van overlast - want gooi je zwaar vuurwerk onder een viaduct dan klinkt het extra hard - maar wat krijg je als je ingrijpt? Dan is het vuurwerk wel afgelopen, maar krijg je dan schades of letsel? In overleg met de burgemeester is afgesproken niet de confrontatie aan te gaan”. Brouwer wil niet vooruitlopen op mogelijke soortgelijke situaties die zouden kunnen ontstaan als het straks de echte jaarwisseling is: ,,We bekijken het van geval tot geval. We leveren maatwerk”.

Heerde

Enige weken terug was er een jongerenfeest met professionele geluidsapparatuur georganiseerd in een tunnel onder de A50 bij Heerde. Daar waren zo’n 15 jongeren op het feest afgekomen en greep de politie wel in. Alle bezoekers hebben toen een boete gekregen en zijn daarna naar huis gestuurd. Volgens Brouwer is die situatie niet te vergelijken met die in Staphorst vannacht. ,,Het is nogal een verschil of je het over vijftien of honderd mensen hebt.”

Volledig scherm Tientallen jongeren verzamelden zich ondanks het stormachtige weer in het midden van Staphorst onder het viaduct van de A28. © Harm Meter