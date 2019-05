Honderden schoolkinderen en leraren uit Staphorst geëvacueerd vanwege giftige gassen in school

Ruim 300 kinderen en leraren moesten vanochtend vanwege een vreemde lucht de school uit. De Koning Willem Alexanderschool in Staphorst was net weer begonnen na de meivakantie, maar binnen een uur na de schoolbel werd het pand al ontruimd. Vandalisme was de oorzaak van de vreemde lucht.