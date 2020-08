Hotel-restaurant Waanders in Staphorst is verkocht en maakt plaats voor 96 appartementen en een grand café

Update | video Berging gekantelde tankwagen op A28 bij Staphorst trekt veel bekijks: 2 rijbanen afgesloten

3 augustus Op de A28 het hoogte van Staphorst is vanmiddag een tankwagen gekanteld en in de berm beland. Voor de hulpverlening was in de richting van Zwolle een rijstrook afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren moet nog worden onderzocht. De bergingswerkzaamheden duren uren.