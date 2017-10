Huh? Loopt daar nou een paard op de A28?

Staphorstse kinderen verzamelen tien ton Hollandse eikels

29 oktober Hij moest diep in zijn buidel tasten, maar de opbrengst was er dan ook naar. Ruim tien ton (10.000 kilo) Hollandse eikels kon Klaas Slager uit Staphorst zaterdagmiddag afwegen. De kinderen uit Staphorst hadden zich voor 20 cent per kilo flink uit de naad gewerkt. Het kostte hem dus 2.000 euro, plus natuurlijk de versnaperingen, presentjes en een gezellige nazit met de vrijwilligers die hem deze zaterdag bijstaan.