Huisarts in Rouveen knokt voor behoud van eigen apotheekje: ‘Anders komen patiënten in problemen’

In dit dorp bij Staphorst maken de christelij­ke partijen niet de dienst uit

IJhorst is bij verkiezingen in de gemeente Staphorst keer op keer de vreemde eend in de bijt. Hier zijn het nooit de drie christelijke partijen die het grootst zijn, maar de twee andere deelnemers. Die hebben maar een paar zetels. ,,Daarmee heeft IJhorst niet een beste positie in de raad. Maar we hebben wel een stem.’’

16 maart